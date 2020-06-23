Кремль ответил на вопрос об обмене Уилана на россиян

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
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    «Пугающая победа» президента Сербии

    Самые неоднозначные памятники России

    Лукашенко пошел ва-банк

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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      В России и мире прошла акция «Свеча памяти»

      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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      Ливень затопил подземные переходы в Москве

      На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в Москве
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          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

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              Кремль ответил на вопрос об обмене Уилана на россиян

              23 июня 2020, 13:14

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Кремль не уполномочен заниматься обменом иностранных граждан на россиян, это вопрос других структур, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              «Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан на граждан России, этим занимаются другие органы. Поэтому здесь без комментариев», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

              Во вторник стало известно, что осужденный американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена.

              В прошлый понедельник Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали немедленно освободить его. Британия, подданным которой также является Уилан, пообещала «оказывать давление» на Россию из-за вынесенного приговора.

              Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

              Между тем адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. В Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян.


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