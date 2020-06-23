Песков ответил на вопрос об амнистии к 75-летию Победы

Проведение амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, таких обсуждений нет», – ответил Песков на вопрос об обсуждении амнистии, передает РИА «Новости».

В мае результаты исследования ВЦИОМ показали, что около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле Кремль опровергал официальное объявление амнистии к 75-летию Победы.