ЭИСИ перечислил региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

В своем исследовании институт рассматривал официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы. ЭИСИ на своем сайте привел в пример практики по подготовке сферы здравоохранения, нивелированию негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности.

В детской областной больнице Белгородской области началась подготовка 170 резервных коек для больных COVID-19, в три медицинских учреждения Курской области в июне поступило 32 новых аппарата искусственной вентиляции легких. Также в этом регионе запланировали расширить количество исследований на антитела к COVID-19 намерены увеличить до 500 в сутки.

В крупных торговых сетях Приморья к настоящему времени сформирован запас защитных масок в количестве около 270 тыс. единиц. В Томской области медучреждения в полном объеме укомплектовали средствами индивидуальной защиты, которые направляются из фонда, сформированного на базе областного аптечного склада.

В Ленинградской области организовали массовое тестирование на антитела к коронавирусу, оно пройдет в период с 23 по 26 июня. В исследовании смогут принять участие здоровые дети от 1 года и взрослые вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенной коронавирусной инфекции. Участников тестирования выберут методом случайной выборки. После их пригласят для сдачи крови в медицинский центр.

В Москве возобновили программы капремонта поликлиник. Сейчас ремонт ведется на 12 объектах. С 1 июля начнется капремонт 25 поликлиник площадью почти 91 тыс. кв. метров. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Ограничительные меры по коронавирусу продлили в Иркутской области (до 28 июня), в Чукотском автономном округе (до 29 июня), в Свердловской области (для гражданстарше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями до 30), в Пермском крае (до 10 июля).

В Добрянском городском округе Пермского края также ужесточен режим самоизоляции, улицы патрулируют наряды полиции, закрыты парки и скверы, приостановлен прием в дежурные группы детских садов, отменены очные консультации по ЕГЭ).

В некоторых регионах, напротив, меры решено было смягчить. В Башкортостане решили открыть храмы, мечети и другие культовые сооружения с 29 июня), в Кемеровской области с 25 июня разрешили использовать детские игровые площадки на открытом воздухе, работу ресторанов, кафе и иных организаций общепита, кроме расположенных в ТРЦ, а также работу спортивных объектов, фитнес-центров (на 100% от единовременной пропускной способности).

В Ставрополе решили провести Парад Победы, на всей территории проведения парада запланирована дезинфекция, в Ленинградской области праздничное мероприятие пройдет в Луге: будет выставлена военная техника, начиная со времен Великой Отечественной войны и заканчивая современными ракетными установками.

В Астрахани 24 июня с соблюдением всех санитарных требований состоится торжественное построение и прохождение личного состава Астраханского гарнизона Южного военного округа.

В Волгограде Парад Победы состоится на площади Павших борцов в полном соответствии с утвержденными планами и с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Мурманской области во время проведения военных парадов будут обеспечены максимальные меры безопасности, при входе волонтеры будут выдавать зрителям средства индивидуальной защиты.