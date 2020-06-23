В Москве ввели безопасные стандарты работы детсадов

Работники детских садов будут обязаны носить маски, а дети будут приходить в разное время, чтобы не создавать толпу на входе, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня возобновляют работу все дошкольные учреждения города. При этом подписан совместный алгоритм действий с департаментом образования и Роспотребнадзором, который позволяет нам открыть дошкольные группы в детских садах, соблюдая максимальный санитарный эпидемиологический режим», – сообщила Ракова.

Она пояснила, что перед приходом детей в детских садах проводится генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки.

Кроме того, все сотрудники должны носить маску в течение всего рабочего дня и с ее сменой каждые два-три часа. «Необходимый запас масок есть в каждом учреждении», – заверила заммэра.

Ракова добавила, что для минимизации рисков распространения вируса был введен график прихода родителей в детский сад. С каждым родителем подписывается индивидуальный график прихода родителей и когда его можно забрать. «Более того, составлено расписание индивидуально, так чтобы группы не пересекались», – уточнила она.

Ракова подчеркнула, что ребенок с подозрением на ОРВИ не допускается на территорию детского сада, а в случае, если заболевание было выявлено после прихода в учреждение, его изолируют до прихода родителей.

«Мы исключили такую практику, когда дети из разных групп, в конце рабочего дня, в случае, если родители опаздывают, формируются в одну группу и ждут своих родителей», – добавила заммэра.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений. В частности, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения. С 23 июня будут открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи. Также можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.

Кроме того, снимаются ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детские площадки, уличные тренажеры, лавочки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД