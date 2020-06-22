Лукашенко высказался против олигархата в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране становления олигархата и проявлений коррупции.

«Это ржавчина, которая разъедает все. Это прямой путь к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране», – передает его слова ТАСС.

Он пообещал не делать послаблений в борьбе с коррупцией, заявив, что знает о «бродячих мыслях в отдельных головах».

«Если вы думаете, что после выборов, если этот президент останется, мы сделаем послабление в борьбе с коррупцией, тогда за меня не голосуйте», – сказал Лукашенко.

При этом президент страны пообещал поддерживать бизнес, который честно работает во благо Белоруссии и народа.

«Здесь на нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. А если какое-то жулье пытается жить за счет чужого, частного или государственного, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах – по закону», – заявил он.

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в стране, в которой участвовали внешние силы.