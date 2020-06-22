Лукашенко потребовал от военных поддержать стабильность в обществе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал первоочередной задачей армии в нынешней ситуации защиту суверенитета и поддержание стабильности и согласия в обществе.

«В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций, в первую очередь – защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ», – передает его слова РИА «Новости».

Об этом он заявил во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военных президент Белоруссии призвал сделать «все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства».

«Не должны мы опять, как я часто говорю, пойти под плетку и надеть лапти. Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы (глаза), как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз», – заявил Лукашенко.

На прошлой неделе он заявил, что властям страны удалось предотвратить дестабилизацию ситуации в Белоруссии, в которой якобы участвовали внешние силы.