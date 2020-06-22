Зеленский призвал прекратить споры о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и скорби призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.

«К сожалению, та война до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, она была «своей» или «чужой». Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт потери и опыт подвига, что вдохновляет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина вечно будет помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. По его словам, Украина потеряла во Второй мировой около 10 млн человеческих жизней, в результате не родилось почти 13 млн детей.

«Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг – превратить ее в мирную и счастливую страну для каждого украинца», – отметил глава государства.

В понедельник участники общественного движения «Патриоты – За жизнь» во главе с депутатом Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильей Кивой возложили цветы к Вечному огню в Киеве в День скорби и чествования памяти жертв войны.