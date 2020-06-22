Предприятия Югры решили присоединиться к нацпроекту повышения производительности труда

Порядка 140 предприятий Югры к 2024 году станут участниками федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», заявил первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий Бухтин.

В ходе онлайн-семинара по вопросам повышения производительности труда Бухтин отметил, что Югра подключилась к реализации проекта с января 2020 года, сообщается на сайте правительства региона.

«В соответствии с ним рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики должен составить не менее 5% в год. К 2024 году проект охватит 138 предприятий региона, сотрудники предприятий будут обучены методикам бережливого производства. Эти методики являются одним из главных инструментов повышения производительности труда и снижения издержек», – пояснил он.

Первый замгубернатора добавил, что Югра стала первым регионом России, который на региональном уровне начал формировать культуру бережливого производства, последовательно вовлекая в процесс всех участников экономических отношений.

Ключом достижения высоких результатов в сфере бережливого производства стала реализация утвержденной в 2016 году концепции «Бережливый регион».

В свою очередь заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев напомнил критерии участия предприятий в нацпроекте – принадлежность одной из несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, ЖКХ), доля иностранного участия в уставном капитале не более 25%, выручка от 400 млн до 30 млрд рублей в год.

По его словам, участие в нацпроекте дает предприятиям ряд преимуществ. Среди них он назвал прирост до 30% производительности труда, получение финансовой поддержки в виде льготных займов федерального фонда промышленности, обучение сотрудников, получение мер поддержки в приоритетном порядке в рамках окружной госпрограммы развития промышленности и туризма, а также финансовой поддержки фонда развития Югры.

«Соглашения с Деппромышленности Югры на участие в нацпроекте заключили 6 предприятий – ООО «Сургутмебель», АО «Нижневартовскремсервис», АО «Югорский лесопромышленный холдинг», АО «ГК «Северавтодор», МП «Водоканал» города Ханты-Мансийска, ООО «Талспецстрой». В стадии заключения еще три соглашения с предприятиями», – рассказал он.

В течение шести месяцев предприятиям-участникам проекта в регионе предстоит повышать производительность совместно с экспертами Федерального центра компетенций: проводить диагностику производственных потоков, выявлять потери и оптимизировать процессы с помощью бережливых технологий. Результаты этой работы будут продемонстрированы руководителям предприятий, заинтересованным в участии в проекте.

Участники онлайн-семинара обсудили меры поддержки, преимущества участия в реализации национального проекта повышения производительности труда и возможности, которые откроются для его участников.

«Национальный проект направлен на конкретную помощь бизнесу. Мы даем предприятиям знания и навыки, которые позволят им системно повышать производительность труда и конкурентоспособность, несмотря на внешние и внутренние вызовы. Сегодняшний кризис показал, что низкая себестоимость – это главное условия выживания на рынке», – отметил заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Алексей Байшев.

Основной задачей проекта является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.