ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности в понедельник утром проводят следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края, сообщили в региональном управлении ведомства.

Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении должностных лиц. Как пояснили в Минприроды Алтайского края, данных о задержании руководства или сотрудников управления лесами у них нет.