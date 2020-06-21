Власти Москвы оценили возвращение ресторанного бизнеса к работе

Ресторанный бизнес в Москве работает на 65% от уровня до начала распространения коронавируса и введения ограничений, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Летние веранды, кафе – это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То, что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», – передает слова градоначальника ТАСС.

Собянин полагает, что общепит в столице восстановится практически полностью в ближайшие месяцы.

Мэр также рассказал о поддержке театров столицы. Он подчеркнул, что театральный сезон обязательно будет открыт, актеры уже начали репетировать.

«Он все равно будет открыт. Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счет бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса», – передает слова мэра РИА «Новости».

С 9 июня московские театры возобновили репетиции, но дата открытия театров для зрителей пока не определена.

Мэр заявлял, что посещение кинотеатров, театров и других массовых мероприятий могут разрешить уже в июле.

Ранее сообщалось, что около 700 летних веранд открыли рестораторы Москвы после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Собянин отметил, что, основываясь на динамике ситуации с коронавирусом в городе, на следующей неделе картина будет нормальной, и можно будет открыть стационарные рестораны и кафе.

Основатель сети ресторанов «Чайхона № 1» Тимур Ланский рассказал газете ВЗГЛЯД, что режим самоизоляции не пережили примерно 15–20% заведений с верандой, а сами посетители, несмотря на хорошую погоду, все еще боятся приходить в рестораны.