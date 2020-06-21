В Москве ожидается переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 20–22 градусов, по области – 17–22 градусов тепла.

Ветер северо-восточный, 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.