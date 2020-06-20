Посол в США оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3

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20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересуетФото: Владимир Смирнов/ТАСС
На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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              Посол в США оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3

              20 июня 2020, 19:49

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

              «Если же США примут решение не продлевать соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной. Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», – заверил дипломат в интервью ТАСС.

              Вопрос о будущем этого договора станет одним из центральных в ходе консультаций России и США в Вене 22 июня, сказал Антонов. «Мы хотим понять, каковы планы США в отношении этого договора», – пояснил он.

              Посол рассказал, что безопасность России зависит не только от соотношения стратегических ядерных вооружений с США, но и от планов Вашингтона по развитию глобальной ПРО, ситуации в области дальнобойных высокоточных систем, ядерных средств у союзников США по НАТО, соотношения сил общего назначения, наличия американских баз по периметру российской границы и т.д.

              Непродление ДСНВ будет иметь негативные последствия для международной стабильности, включая Договор о нерапространении ядерного оружия (ДНЯО).

              При этом Россия давно просчитала все последствия непродления СНВ-3, заверил Антонов.

              «Если же США примут решение не продлять соглашение по СНВ, наша реакция будет спокойной, продуманной, взвешенной», – цитирует дипломата РИА «Новости».

              Ранее США представили доклад, в котором проведен анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет. В докладе утверждается, что Москва якобы готова обманывать партнера по договору в случае, если видит для себя выгоду.

              Госдеп сообщал, что спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии 22–23 июня переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым по контролю над вооружениями, Китаю было отправлено приглашение принять в них участие.


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