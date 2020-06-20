Песков рассказал, как пережил заражение коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что после выздоровления от коронавируса вернулся к активной жизни и забыл о своей болезни.

«Болезнь неприятная, но, тем не менее, от нее выздоравливают. И, слава Богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить. Нелегко, но вы видите, что я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице», – рассказал Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Он добавил, что у него с точки зрения здоровья «все уже прекрасно». При этом представитель Кремля отметил, что вынужден соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом, он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. Несколько недель они провели в больнице. 25 мая Песков сообщил, что его выписали из больницы. 10 июня он уже вернулся к работе.