На Кубани состоялась торжественное захоронение 12 советских летчиков

В Краснодарском крае стартовал автопробег «Небо Кубани», активисты которого приняли участие в церемонии захоронения 12 советских летчиков. Мероприятие прошло в канун Дня памяти и скорби: в субботу в России и десятках странах мира участники общественных объединений «Волонтеры Победы» и «Поисковое движение России» проводят Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

В Крымском районе Краснодарского края проходит патриотический автопробег «Небо Кубани». Перед стартом мероприятия на Воинском мемориале «Сопка героев» состоялось торжественное захоронение 12 летчиков, обнаруженных кубанскими поисковиками при проведении экспедиций 2018-2020 годов. Останки героев, имена которых установлены поисковиками, были преданы земле с соблюдением воинских и религиозных почестей.

Как сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко, над могилами был совершен пролет авиации. Добровольцы установили памятные знаки летчикам в честь 77-й годовщины Воздушного сражения в небе Кубани 1943 года. «Все было очень масштабно. Конечно, число людей было ограничено. Все проходило в рамках санитарных норм», – рассказал Фоменко.

Как сообщил Фоменко, после траурно-торжественной церемонии участники патриотического автопробега выдвинулись по двум маршрутам, чтобы установить затем четыре памятных таблички на местах гибели экипажей штурмовиков Ил-2 на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района.

«Мероприятие проводится в рамках президентского гранта на реализацию межрегиональной просветительской программы «Нам доверена Память. Великой Победе – 75». Мы отдаем воинские почести и сохраняем историю», – подчеркнул Фоменко.

Организаторы автопробега разместят на каждой табличке QR-код с подробной информацией с карты мест падений самолетов. Узнать о героической судьбе защитников кубанского неба можно будет с помощью мобильного устройства.

Всего участники общественных объединений «Волонтеры Победы» и «Поисковое движение России» благоустроят тысячи памятных мест в населенных пунктах по всей России и в более чем 20 странах мира. В Латвии памятные мероприятия проходят на Центральном детском и Старом гарнизонном кладбищах. В Крыму добровольцы съехались в поселок городского типа Ленино, где находятся захоронения подпольщиков и партизан.

Добавим, что ранее президент Владимир Путин поддержал идею прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории. В Основном законе будут такие слова: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества».

В начале июня глава государства подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.