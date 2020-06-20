В Общественной палате высказались за появление в России семейно ориентированной Конституции

Я буду участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, потому что они предусматривают поддержку семьи, а это касается практически каждого, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Юлия Зимова. В предстоящем голосовании в Москве она будет участвовать дистанционно.

«Я намерена участвовать в голосовании по поправкам к Конституции в режиме онлайн. Но вместе с родственниками пойду на участок 1 июля, чтобы посмотреть, как будут обеспечены меры безопасности. Президент говорил, что нужна народная поддержка этих поправок. Мне кажется, сейчас важно показать эту поддержку. Для меня важно, чтобы у нас была одна из самых семейно ориентированных Конституций», – сказала член Общественной палаты, эксперт ОНФ Юлия Зимова.

Зимова добавила, что на подачу заявления проголосовать в режиме онлайн ей потребовалось меньше минуты. «Смысл дистанционного голосования в том, что оно удобно в принципе. Голосование продлится несколько дней. В будущем эту технологию можно будет применять на самых разных выборах. Онлайн голосование граждан можно организовать по любому вопросу. Во-вторых, легко отследить сам процесс голосования. Проще проверить результаты, если есть какие-то вопросы, особенно что касается процесса наблюдения», – уверена эксперт ОНФ.

Зимова подчеркнула, что сейчас не только много говорится о поддержке семей, но и делается, видны конкретные результаты, принимаются новые нормативные акты на федеральном и региональном уровнях.

«Мы видим, как поддерживаются семьи в период пандемии. Это определенный курс. Очень важно закрепить и сохранить его. Для меня особо важны поправки, которые касаются поддержки семьи. В 2006-2007 годах президент неоднократно говорил о семейном устройстве детей-сирот. После этого на всех уровнях был принят комплекс мер, который позволил сократить банк данных о детях-сиротах в несколько раз. Это беспрецедентный случай, такого не было нигде и никогда в мире. Я предполагаю, что благодаря принятию поправок к Конституции поддержка семей с детьми будет совершенствоваться в России очень интенсивно. Такая поддержка касается практически каждого», – считает Зимова.

Напомним, в соответствии с пакетом поправок, в ст. 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. В поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.