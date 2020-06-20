Из-за перекрытия болельщиками трассы в Москве возбуждено дело

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20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Американских подводников подставила женщина

В течение трех десятилетий в корпусах американских подлодок использовался бракованный металлФото: REUTERS/Jennifer Spinner/U.S. Navy
Американские подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирдижиния», которые охотятся за российскими подводными крейсерами, оказались бракованными. Этот скандал стал одним из самых громких в ВМС США за последнее время. Все дело в качестве специального металлического сплава, из которого делаются корпуса лодок. Что с ним не так – и чем это угрожает американскому флоту? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...

Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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              Из-за перекрытия болельщиками трассы в Москве возбуждено дело

              20 июня 2020, 11:29

              Текст: Александра Юдина

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              Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с пиротехническими «фаерами» перекрыли дорогу около стадиона «Открытие Арена», образовав дымовую завесу.

              «В ходе проведенной проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело факту хулиганства», – сообщается на сайте столичного главка МВД.

              Уточняется, что люди также нецензурно бранились, чем нарушили общественный порядок. По статье «Хулиганство» в случае совершения группой лиц, предусматривается наказание – до семи лет лишения свободы.

              Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

              Напомним, в начале июня были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту хулиганства, когда мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве, где пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. 


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