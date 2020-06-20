Из-за перекрытия болельщиками трассы в Москве возбуждено дело

Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после того, как болельщики с пиротехническими «фаерами» перекрыли дорогу около стадиона «Открытие Арена», образовав дымовую завесу.

«В ходе проведенной проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело факту хулиганства», – сообщается на сайте столичного главка МВД.

Уточняется, что люди также нецензурно бранились, чем нарушили общественный порядок. По статье «Хулиганство» в случае совершения группой лиц, предусматривается наказание – до семи лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

Напомним, в начале июня были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту хулиганства, когда мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей в Москве, где пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии.