Глава ЛНР пообещал Зеленскому вернуть режим боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.

Пасечник заявил, что после объявления им полной боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР обстрелы территории со стороны украинских военных прекратились, «почти две недели поддерживался режим тишины», однако «после снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов», передает РИА «Новости».

По мнению главы ЛНР, очевидно, что «в случае необходимости и при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня».

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что «обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен».

«Владимир Александрович (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД), теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание – принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу вас (...) продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово», – обратился к украинскому лидеру Пасечник.

Он призвал Зеленского удержать украинских силовиков от стрельбы по жителям республики.

«В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики», – предупредил Пасечник.

Отметим, что ранее США передали Украине военный груз на 60 млн долларов.

Напомним, полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. В свою очередь представитель Киева заявил об отсутствии обязательств по Минским соглашениям. ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе.