Глава ЛНР пообещал Зеленскому вернуть режим боевой готовности

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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Трамп заплатит за свою главную ошибку

У этой пары не задалось с самого начала: якобы Трампу не понравились фирменные моржовые усы БолтонаФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Через неделю в США должны выйти мемуары Джона Болтона − бывшего советника Трампа по безопасности, фанатика, «ястреба» и русофоба. Как следует из уже опубликованных фрагментов, Трамп представляется в них некомпетентным и самовлюбленным дилетантом, совершающим ошибки, непростительные для школьника. Это станет его наказанием за главную ошибку в Белом доме. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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              Глава ЛНР пообещал Зеленскому вернуть режим боевой готовности

              20 июня 2020, 09:23

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.

              Пасечник заявил, что после объявления им полной боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР обстрелы территории со стороны украинских военных прекратились, «почти две недели поддерживался режим тишины», однако «после снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов», передает РИА «Новости».

              По мнению главы ЛНР, очевидно, что «в случае необходимости и при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня».

              Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, что «обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен».

              «Владимир Александрович (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД), теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание – принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу вас (...) продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово», – обратился к украинскому лидеру Пасечник.

              Он призвал Зеленского удержать украинских силовиков от стрельбы по жителям республики.

              «В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской народной республики», – предупредил Пасечник.

              Отметим, что ранее США передали Украине военный груз на 60 млн долларов.

              Напомним, полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений. В свою очередь представитель Киева заявил об отсутствии обязательств по Минским соглашениям. ДНР и ЛНР потребовали согласования мер контроля перемирия в Донбассе.


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