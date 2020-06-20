Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, дождь, гроза, град, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 26–28 градусов, по области – 24–29 градусов тепла.

Ветер северный, 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Атмосферное давление – 748 миллиметра ртутного столба.