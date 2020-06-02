На конкурс «Доброволец России» поступило более 50 тыс. заявок

В воскресенье, 31 мая, завершился прием заявок на участие в ежегодном всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» – одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для участия в нем поступило более 50 тыс. заявок.

Заявочная кампания длилась три месяца. «Доброволец России» проходит уже десятый год. В этом году грантовый фонд конкурса по инициативе президента России Владимира Путина был увеличен в два раза – до 90 млн рублей, а победители теперь смогут также получить персонального наставника, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«В этом году вместе с интересом общества к волонтерству, у нас увеличилось и количество заявок – почти в 2 раза. Мы получили 53 тыс. 219 регистраций, а количество задействованных в проектах добровольцев достигло 3 млн 248 тыс. 915 человек из 85 регионов России. Мы проводим конкурс, чтобы найти «агентов изменений» в социальной сфере, активных людей, лидеров, готовых формировать сообщества с целью изменения жизни к лучшему, помощи людям. Например, только по теме коронавируса мы получили в этом году почти тысячу проектов. Победители региональных этапов, которые стартовали сегодня, получат серьезную поддержку и внимание на региональном уровне, а самых достойных мы ждем на полуфинале», – рассказал руководитель Дирекции всероссийского конкурса «Доброволец России», председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Всего в конкурсе 14 номинаций. В этот раз, по словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, большинство заявок пришло от девушек – 69%.

«Среди номинаций, по которым мы получили больше всего регистраций – «Доброе дело», «Помощь детям», «Рожденные помогать» и «Вокруг меня». Из общего числа полученных заявок к экспертной оценке допущено 13 тыс. 208 инициатив», – уточнил Алексей Комиссаров.

«В этом году для развития культуры добровольчества мы решили вернуть в конкурс региональные этапы, которые будут проходить во всех субъектах России. Наша цель – выявить лучшие добровольческие проекты на «местах» и дать как можно большему числу инициативных и неравнодушных людей развивать свои социально важные инициативы», – добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей».

В этом году Оргкомитет конкурса возглавляет начальник управления Президента РФ Сергей Новиков. В оргкомитет также вошли: генеральный директор АСИ Анастасия Чупшева; руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов; зампред ВЭБ.РФ Ирина Макиева; руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев; председатель РДШ Сергей Рязанский; а также заместители министров профильных ведомств, руководители крупнейших общественных организаций страны.

С 1 июня по 1 июля пройдет четвертьфинал конкурса, который включает в себя проведение региональных этапов во всех 85 регионах страны и оценку работ федеральными экспертами. Полуфиналы пройдут летом текущего года, а финал состоится в рамках Международного форума добровольцев 5 декабря 2020 года.

Конкурс «Доброволец России – 2020» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров.

На протяжении десяти лет всероссийский конкурс «Доброволец России» собирает авторов лучших социальных инициатив и проекты, которые получают гранты на дальнейшее развитие. Участники и финалисты получают ценный опыт самопрезентации и публичных выступлений, а также коммуникации с представителями общественности, бизнеса, власти, НКО и неравнодушными людьми, вовлеченными в волонтерство. Они привлекают внимание к реальным социальным проблемам на примере реализации своих проектов и тем самым помогают делать жизнь в стране лучше.

Ежегодная церемония награждения финалистов в декабре – это не конечная точка для конкурсантов, а начало нового и насыщенного этапа. На протяжении года лидеры социальных инициатив смогут в рамках участия в программе акселерации проектов конкурса работать с наставниками. Они получают возможность улучшить свои проекты и овладеть эффективными инструментами для личностного и профессионального роста.