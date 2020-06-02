Лоукостер «Победа» «надел» на самолет медицинскую маску

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») представила самолет с нарисованной на носу медицинской маской и надписью на фюзеляже «Спасибо героям в белых халатах!», рассказали в пресс-службе компании.

«Лоукостер «Победа» представил самолет в уникальной ливрее: на носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: «Спасибо героям в белых халатах!». Ливрея символична и напоминает клиентам об обязательном ношении масок и перчаток», – цитирует сообщение авиакомпании РИА «Новости».

Отмечается, что проект был реализован сотрудниками авиакомпании и оплачен из их личных средств. Первый рейс самолет «Победы» в маске выполнил 2 июня по маршруту Москва-Краснодар.

«Наша команда с огромным уважением и бесконечной благодарностью относится к самоотверженному труду наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других медицинских работников. Мы призываем каждого не добавлять им работы. Будьте максимально ответственными и не пренебрегайте мерами безопасности: сейчас мы все должны носить маски и перчатки», – сказал гендиректор «Победы» Андрея Калмыкова.

Фото самолета в новой ливрее появилось в соцсетях.

«Победа» украсила свой самолет медицинской маской и надписью: «Спасибо героям в белых халатах!» pic.twitter.com/v3XaJdOOiM — Актуальная Россия (@RussiaActually) June 2, 2020

Накануне стало известно, что лоукостер «Победа» возобновляет рейсы.

Авиакомпания приостановила полеты до 31 мая на фоне пандемии коронавируса. Деньги за билеты на отмененные рейсы лоукостера «Победа» можно будет получить только после 1 июня 2021 года.