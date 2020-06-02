На Урале начата проверка по факту гибели мужчины при задержании

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
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              На Урале начата проверка по факту гибели мужчины при задержании

              2 июня 2020, 16:33

              Текст: Александра Юдина

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              На Урале организована доследственная проверка по факту гибели молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры, сообщили во вторник следственные органы СК России по Свердловской области.

              «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              В пресс-релизе отмечено, что в рамках проверки следователи опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда в доме, где произошел инцидент. Также анализируется документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза.

              В пресс-службе Росгвардии объяснили, что боец СОБРа застрелил 27-летнего хозяина квартиры так как он направлял на него предмет, похожий на автомат, пишет портал Ura.ru.

              «При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», – отмечено в сообщении пресс-службы.

              По предварительным данным, у хозяина квартиры в руках был автомат для игры в страйкбол, который внешне не отличается от боевого автомата Калашникова.

              Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что при входе в квартиру спецназа «подозреваемый держал предмет, похожий на автоматическое оружие», а также «высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБР и вел себя агрессивно».

              «Действия екатеринбуржца были восприняты как реально опасная ситуация, поэтому спецназ решил открыть огонь. Гражданин ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и совершил не какое-то мелкое преступление, а тяжкое – разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу», – добавил он.

              Напомним, наряд полиции прибыл на задержание мужчины, так как он только что ограбил строительный магазин. 


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