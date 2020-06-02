Половина россиян стали проводить больше времени с детьми на самоизоляции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина (48%) россиян стали больше времени проводить со своими несовершеннолетними детьми на самоизоляции, введенной в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией, следует из данных опроса.

Согласно материалам проведенного опроса, 6% респондентов, напротив, проводят меньше времени со своими детьми, чем до введения режима самоизоляции, 46% отметили, что ничего не изменилось, передает ТАСС.

Чаще всего в условиях самоизоляции родители занимаются с детьми ведением домашнего или дачного хозяйства (47%), выполнением домашних заданий (45%), смотрят ТВ или слушают радиопередачи (33%), а также вместе играют в компьютерные или настольные игры (33%). Еще по 29% родителей готовят еду со своими детьми или читают книги, 28% россиян занимаются дополнительным образованием.

Чаще всего несовершеннолетние дети на досуге уделяют больше времени школьному обучению и домашним заданиям (39%), компьютерным или настольным играм (35%), ведению домашнего хозяйства (26%), а также самообразованию (23%) и чтению книг (23%), отмечают родители, принявшие участие в опросе. Еще 16% респондентов отмечают, что их дети чаще всего смотрят телевизор, в то время как 15% опрошенных в качестве основного занятия детей на досуге назвали занятие спортом.

Почти половина россиян (42%) отметили, что хорошо осведомлены о любимых фильмах или сериалах своих детей в возрасте от 7 до 17 лет. Примерно столько же (33%) считают, что у ребенка много разных любимых фильмов и сериалов, а 8% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Хуже всего участники опроса знают музыкальные предпочтения своих детей. Так, 11% россиян сообщили, что им известно, какую группу любит их ребенок, в то время как 19% затруднились дать ответ. По мнению 64% опрошенных россиян, у их детей много разных любимых групп, еще по 3% респондентов отметили, что у их несовершеннолетнего ребенка нет любимой группы или он вовсе не слушает музыку.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены 29 мая 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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