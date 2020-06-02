Вирусолог рассказал о риске заразиться COVID-19 в примерочных

Риск заразиться коронавирусом нового типа через вещи, в примерочных магазинов, есть, хоть и небольшой, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

С 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин разрешил работу непродовольственной торговли и некоторых объектов сферы услуг, в связи с чем в столице снова открыты для посетителей ряд торговых центров. При этом часть столичных магазинов одежды приостановила возможность мерить вещи.

«Безусловно, какой-то риск заразиться через одежду есть. Если эту одежду незадолго до следующей примерки мерил больной коронавирусом, то он вполне мог все оставить на одежде, потому что он дышит, соответственно вирус вылетает и оседает, да и руки у него грязные. Конечно, думаю, что опасность низкая, но она точно есть», – говорит Чепурнов.

Вирусолог считает, что предостеречь себя от всего на свете невозможно, и, здесь скорее клиент должен для себя сам решить, от чего пока стоит воздержаться.

«Возможно, действительно стоит просто не использовать примерочные пока, потому что если все будут дезинфицировать одежду, то она быстро потеряет товарный вид, да и кабинки при регулярной дезинфекции быстро выйдут из строя. К тому же на это средств и времени не напасешься», – рассуждает Чепурнов.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько опасно примерять вещи в магазинах одежды.