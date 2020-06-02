Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе вуза.

«В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем. Сейчас он находится под наблюдением врачей и ему назначено лечение. Состояние стабильное», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно распоряжению правительства России, некоторые клиники Сеченовского университета были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

«Ведущий медицинский вуз страны оперативно откликнулся на необходимость перепрофилирования клиник и в рекордно короткие сроки был готов к приему пациентов. Коронавирусный стационар Сеченовского университета является одним из крупнейших в стране – он рассчитан на 2000 коек – и технологически оснащенным. Участие университетских клиник в решении задач здравоохранения – важнейший гарант качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и прошедшие месяцы это доказали. Естественно, вся эта работа велась под руководством и контролем ректора вуза. Петр Глыбочко регулярно проводил заседания, научные консилиумы, обходы, а также вел клинические консультации», – добавили в пресс-службе.

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