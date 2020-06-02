На рынке в Одессе произошла стрельба

Правоохранители проводят расследование по факту стрельбы на промтоварном рынке в Одессе, где пострадали двое мужчин сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

«Сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным полиции, в результате стрельбы были ранены двое мужчин. Их госпитализировали. Злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее неизвестный мужчина сообщил о минировании моста «Метро» в Киеве. Сотрудникам полиции пришлось применить оружие в процессе задержания.