ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в субъектах России, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Республике Адыгея развернуто 580 койко-мест, в Ханты-Мансийском автономном округе развернуты дополнительные 200 коек, в Тамбовской области на базе Уваровской центральной районной больницы развернуто спецотделение на 120 коек, к 70% из них подключен кислород, в Забайкальском крае 10 аппаратов ИВЛ в рамках благотворительной помощи от Москвы, в Курской области компьютерные томографы получат семь медицинских учреждений.

В Карачаево-Черкесской Республике проводится 1 тыс. тестов в сутки, в Забайкальском крае поступление более 2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, в Челябинской области начали тестирование на иммунитет к коронавирусу, в Москве ежедневно проводится около 35 тыс. анализов на антитела к коронавирусу, в Республике Тыва открыта лаборатория в Республиканской больнице.

В Чеченской Республика поступила медпомощь от ОАЭ: противочумные комбинезоны, перчатки, маски, бахилы, антибактериальные средства, салфетки, а также тесты на антитела к коронавирусу, в Забайкальском крае поступление 100 тыс. защитных костюмов, 1,1 млн медицинских масок, 10 тыс. защитных многоразовых очков, пять кислородных концентраторов, три тепловизоров в рамках благотворительной помощи от Москвы, в Республике Бурятия запущено собственное производство одноразовых медицинских масок.

В Амурской области получены 11 автомобилей скорой медицинской помощи по линии поставок Минпромторга, в Кемеровской области в Новокузнецк поступило 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи, в Республике Саха (Якутия) появились три новых автомобилей скорой помощи.

В Республике Саха (Якутия) биотехнологи разрабатывают препарат для профилактики осложнений от COVID-19. В Камчатском крае три военно-медицинские бригады из Хабаровска приступили к работе в камчатских больницах, перепрофилированных на лечение больных Covid-19.

В Свердловской области продление ограничительных мер действует до 8 июня, в Еврейской автономной области, Пензенской области до 14 июня, в Калужской области до 15 июня, в Республике Марий Эл до 21 июня. В Костромской области действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из других регионов. В Новосибирской области, Республике Башкортостан, Свердловской области отменена двухнедельная самоизоляция и медицинское наблюдение для пассажиров, прибывающих из регионов России.

В Забайкальском крае онкологические кабинеты в поликлиниках возобновляют свою работу. В Приморском крае оказание медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования или иного документа, дающего право получения медпомощи. Также с 1 июня вводится интеллектуальная система видеонаблюдения в шести муниципальных образованиях Приморья.

В Сахалинской области авиакомпания «Россия» возобновляет сообщение между Москвой и Южно-Сахалинском. В Москве на портале mos.ru появилась карта, на которой можно увидеть степень загруженности столичных парков и мест отдыха.

В Приморском крае увеличено минимальное пособие по безработице до 5 тыс. 400 рублей. В Мурманской области с 1 июня все социальные выплаты будут проиндексированы на 3,5%. В Магаданской области волонтеры движения #Мывместе доставили магаданцам 550 наборов продуктов и 3 тыс. масок.

Во Владимирской области работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения, относящимся к категории прочего персонала, участвующим в реализации мер по борьбе с коронавирусом, установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда в размере 8361,6 рубля в месяц. В Ленинградской области предусмотрены путевки в оздоровительные лагеря для детей медработников. В Астраханской области запущен онлайн-калькулятор расчета выплаты медикам.

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