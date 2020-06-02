Число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество новых заболевших

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8863, при этом за сутки выписали 11 тыс. 108 пациентов, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Так, число выписанных за сутки пациентов более чем на 25% выше числа новых выявленных случаев. Суточный рост снизился до рекордно низких 2,1% против 2,2% днем ранее, передает ТАСС.

В то же время суточный рост в столице составил рекордно низкие 1,2% против 1,3% днем ранее. Число выписанных за день более чем в 2,5 раза превысило количество новых заразившихся.

Всего в столице 185 тыс. 354 зараженных. Выздоровели 88 тыс. 269 пациентов, умерли 2625. За сутки умер 71 человек.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 423 тыс. случаев заболевания.