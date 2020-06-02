В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки

Следователи задержали в Крыму подозреваемого в убийстве пропавшей в воскресенье шестилетней девочки, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина», – сообщается на сайте ведомства.

Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая. Тело ребенка было обнаружено в ходе поисковых мероприятий 1 июня. Прокуратура Крыма пообещала изучить действия органов профилактики и оценить обстановку в семье погибшего ребенка.