Российские звезды записали гимн врачебному героизму

Популярные российские исполнители записали песню «Не все герои носят плащи» – гимн героизму врачей, являющийся не только музыкальным произведением, но и акцией, призванной материально помочь медицинским работникам.

Песня посвящена медицинским работникам, ежедневно жертвующим своим здоровьем ради спасения других в период пандемии COVID-19.

Все средства от прослушивания песни на стриминговых сервисах будут направлены в благотворительный фонд «Врачебное братство», который специализируется на помощи медикам, оказавшимся в сложной ситуации. Таким образом, каждый человек, прослушавший песню, автоматически принимает участие в акции и делает пожертвование в фонд, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Авторы песни также призывают делиться гимном с хештегом #героибезплащей.

«Люди смотрят на супергероев на экранах, но забывают, что не все герои носят плащи. Сейчас о реальных подвигах врачей часто знают только самые близкие, врачебная этика часто не позволяет говорить об этом открыто. Эта песня – гимн тем, кто отдавал всего себя, исполняя свой долг», – рассказывает историю создания гимна продюсер Fargo.

Песня записана при участии социального проекта #ЖИТЬ. Автором музыки и слов гимна является Fargo – музыкальный продюсер, работавший с Тимати и другими лидерами российской сцены.

В записи песни также приняли участие исполнители Artik & Asti, JONY, Юлия Самойлова, Killjoy, финалист шоу «Песни на ТНТ» Хабиб, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова и многие другие.

#ЖИТЬ – это социальный интерактивный проект, который позволяет его участникам через интернет и соцсети в разной форме делиться опытом преодоления трудностей в жизни.

Инициатором и автором проекта выступил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

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