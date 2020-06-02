Китайский врач назвал три правила измерения температуры

Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун рассказал о правилах измерения температуры.

Вэньхун рассказал в интервью Qianjiang Evening News, что для наиболее точного измерения температуры тела необходимо соблюдать три правила, передает РИА «Новости».

Так, метод измерения температуры по руке не является точным. При использовании бесконтактных термометров правильнее всего наводить его на лоб.

Вэньхун посоветовал не замерять температуру сразу после принятия пищи, поскольку она может оказаться на полградуса выше.

Кроме того, не стоит проводить процедуру после физических нагрузок, так как они также способствуют повышению температуры тела, заключил специалист.

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