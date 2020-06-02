В Москве ожидается облачность, дождь, сообщают синоптики.

Синоптики прогнозируют в Москве от 12 до 14 градусов тепла днем и от 9 до 11 градусов ночью.

В Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла, ночью – от 6 до 11 градусов, передает ТАСС.

Скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 12.00 мск среды.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.