Волонтер: Сравнение президентом работы медиков в «красной зоне» с подвигами военных справедливо

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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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              Волонтер: Сравнение президентом работы медиков в «красной зоне» с подвигами военных справедливо

              19 июня 2020, 21:45

              Текст: Андрей Резчиков

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              В действиях и врачей, и волонтеров проявляется героизм, самопожертвование. Было бы справедливо сравнивать их с военными, которые совершают настоящие подвиги, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, комментируя статью Владимира Путина, в которой президент рассказал о своем видении роли нынешней молодежи в борьбе с пандемией коронавируса.

              «На фоне пандемии все еще раз убедились, что медик – это самая благородная профессия, что люди, выбирающие этот путь – особенные. Сравнение президентом работы медиков в «красной зоне» с подвигами военных справедливо, потому что и в тех и других поступках людей есть героизм и самопожертвование. Такое случалось не только в Великую Отечественную, но и в мирное время, в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, когда наши сограждане, жертвуя собой, спасали других», – сказал председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обнародовал программную статью о причинах Второй мировой войны. Материал был опубликован на сайте Кремля и в одном из ведущих западных политических журналов – The National Interest. «Часто задаются вопросом: «Как нынешнее поколение себя поведет? Как поступит в условиях критической ситуации?» Перед моими глазами – молодые врачи, медсестры, порой вчерашние студенты, которые сегодня идут в «красную зону», чтобы спасать людей. Наши военнослужащие в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии, стоявшие насмерть. Совсем юные ребята», – пишет Путин в статье.

              Савчук напомнил, что сегодня волонтеры помогают людям старшего возраста, многодетным семьям, инвалидам. «Несмотря ни на какие опасности, связанные с коронавирусом, разносят продукты, медикаменты, да и просто поддерживают в трудную минуту. Они – наши герои! Они – наш повод для гордости. Они точно достойны того, чтобы их заслуги были признаны в Конституции, чтобы государство и впредь всегда оказывало им поддержку в таких благих начинаниях. Ведь за ними – реальные люди и миллионы добрых дел», – подчеркнул председатель движения.

              Собеседник напомнил, что в рамках акции #МыВместе свыше 7 тыс. добровольцев помогали в 288 медицинских организациях. «Вчерашние студенты вставали плечом к плечу с опытными наставниками: врачами, фельдшерами, медсестрами. Все мы были единым целым, все вместе боролись. Борьба, конечно, еще не закончена. Но определенно есть успехи, и в этом заслуга врачей, волонтеров и обычных людей, которые им помогали», – уверен он.

              Лидер движения рассказал, что активисты в зависимости от уровня подготовки помогают докторам в административной работе и уходе за пациентами. «Волонтеры участвуют в транспортировке пациентов, организации питания, санитарно-гигиенической обработке. Они ставят инъекции, измеряют температуру, давление и пульс, делают перевязки, собирают анализы. Те, кто не имеет профильного образования, оказывают курьерские, хозяйственные или информационные услуги», – перечислил Савчук.

              Что касается предстоящего Дня медика, то его движение намерено отметить масштабной акцией «Спасибо медикам». «С 18 по 21 июня по всей стране проходят праздничные мероприятия. Волонтеры-медики, активисты Всероссийской акции #МыВместе и представители общественных организаций приготовили более десятка различных форматов поздравления. Присоединиться к ним может любой желающий. Подробности на сайте деньмедика.мывместе2020.рф. Уверен, что наш вклад укрепит престиж профессии. Возможно, после этого больше школьников выберут в качестве своего призвания работу врачом», – не исключил Савчук.

              Лидер движения добавил, что в этом году из-за пандемии День медицинского работника воспринимается как особенно значимое событие. «Каждый из нас может вспомнить человека в белом халате, которому мы благодарны за профессионализм, чуткость и доброту, вернувшую здоровье нам или нашим близким. Этот праздник – еще один повод выразить огромную благодарность и сказать простое человеческое «спасибо»!» – подчеркнул лидер волонтеров.

              Савчук также приветствовал тот факт, что в поправках к Конституции, вынесенных на голосование 25 июня – 1 июля,  предлагается закрепить право россиян на доступную и качественную врачебную помощь, причем вне зависимости от места проживания. «Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это отныне будет восприниматься как нарушение Основного закона. Для ответственных за эту сферу чиновников наступает принципиально иная ответственность перед людьми и государством», – отметил собеседник.

              Савчук убежден, что принять участие в голосовании, выразить свою позицию – гражданский долг каждого россиянина. «К решению нужно подойти ответственно: изучить, взвесить все за и против, обязательно прийти и проголосовать. Я пойду голосовать, потому что поправки отражают главные принципы жизни нашего общества», – заявил он.

              Савчук признался, что решение проголосовать продиктовано также желанием поддержать и другую поправку – о добровольческом движении в России. «Ее появление – это признание заслуг третьего сектора, его растущей роли в жизни страны. Посмотрите, у нас 15 млн волонтеров в стране. Настоящая армия добра, если так можно выразиться. Замечательно, что и Конституция становится такой – Конституцией добра», – подчеркнул лидер «Волонтеров-медиков».

              Напомним, в проекте изменений статьи 72 Основного закона предлагается закрепить обязанность государства по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи, по сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни. В ст. 114 предлагается закрепить положение о том, что правительство «осуществляет меры по поддержке гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

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