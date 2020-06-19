Эксперт: Люди все еще боятся приходить в рестораны

Режим самоизоляции не пережили примерно 15–20% заведений с верандой, а сами посетители, несмотря на хорошую погоду, все еще боятся приходить в рестораны. В связи с этим выручка выходит вполовину меньше, нежели в прошлом году, рассказал газете ВЗГЛЯД основатель сети ресторанов «Чайхона № 1» Тимур Ланский.

Заведения с летними верандами начали функционировать с 17 июня. По данным геосервиса 2ГИС, режим самоизоляции в Москве не пережили 4 % заведений общественного питания и магазинов.

«На первый беглый взгляд, не открылось заведений с верандами сейчас приблизительно 15-20%. И, видимо, не откроются уже и в помещениях 23 июня. Многие уже съезжают со своих локаций или собирают вещи. А вообще рано ещё судить. Большое количество же откроются сейчас, и, если не будет спроса, вынуждены будут закрыться. Многих сожрут накопившиеся долги, если выручки будут слабые. Вопрос еще стоит о второй волне эпидемии. Поэтому какие-то выводы надо будет делать после окончания летнего сезона — ближе к осени в октябре. Второй волны и второго закрытия осенью в межсезонье половина ресторанов уже точно не переживёт», – считает Ланский.

На примере своих заведений бизнесмен рассказывает, что всплеск первых дней открытия веранд начинает сходить на нет. При этом нет тех выручек, что были прошлым летом в это же время, несмотря на отличную погоду – сейчас эти показатели меньше на 40-50%. Люди боятся идти в рестораны, опасаются официантов в масках, а у некоторых за время самоизоляции просто закончились деньги. Теперь москвичи предпочитают ресторанам бюджетные и «безопасные» дачные пикники.

«Спрос первых дней открытий ресторанов, мягко говоря, не превзошел наших ожиданий. Мы надеялись на всплеск как на чемпионате мира по футболу в 2018, но всё произошло как будто в обычный день города – народ походил первые 2-3 дня и выручки упали. Причем вроде веранды полные, а из-за того, что залы пустые и разрешенных мест ограниченное количество, мы, по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, потеряли половину дохода. А так как вроде бы мы открылись и «веранды полные», то арендодатели и персонал сейчас захотят и получать с нас по полной», – подытожил Ланский.

Он также добавил, что если это падение выручек продолжится, не все смогут платить по счетам, не говоря уже про накопившиеся долги. Также бизнесмен надеется на разум арендодателей и контрагентов, «иначе ресторанам к зиме просто не выжить».