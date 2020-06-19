«Ил» возглавил заместитель главы ОАК

Генеральным директором ПАО «Ил» стал первый заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой, об этом сообщила пресс-служба ОАК.

«Генеральным директором ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина» (входит в ОАК госкорпорации Ростех) с 20 июня 2020 года станет Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО «Ил» с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО «ОАК», – говорится в сообщении на сайте ОАК.

Такое решение принято в рамках «финансового оздоровления» ОАК, уточняется в релизе.

«Речь идет о формировании дивизионов по направлениям деятельности, последовательной централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли. Сильные конструкторские школы, такие как КБ Ильюшина, продолжат развиваться», – добавили в компании.

Внутри дивизионов предприятия сохранят свои компетенции по разработке и производству авиатехники, при этом продолжится создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания.

Также вскоре планируется рассмотреть вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Ил» в ОАК.

В мае вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ОАК с 2024 года должна производить более 100 гражданских самолетов в год.