Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 31 копейку – до 69,55 рубля, курс евро снизился также на 31 копейку – до 77,99 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 42,08 доллара за баррель, передает РИА «Новости».