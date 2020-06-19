Посольство в США призвало перестать запугивать американцев «страшилками» о России

Российское посольство в Вашингтона, комментируя законопроект о запрете вывода американских войск из Европы из-за «российской угрозы», призвало законодателей США проявить сдержанность в «эмоциях и оценках».

«Мы призываем законодателей США проявлять сдержанность в своих эмоциях и оценках. Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», – говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

Дипломаты также напомнили, что в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.

Так в посольстве отреагировали на внесение в Cенат США проекта закона о запрете вывода американских войск из Европы. Такое решение обосновывается тем, что США якобы помогают европейским союзникам противостоять России, КНДР и Ирану.