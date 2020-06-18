Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от коронавируса

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице после госпитализации с коронавирусом, сообщил осведомленный источник в администрации главы республики.

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», – приводит слова источника «Интерфакс».

Напомним, в начале мая Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией, после чего подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Игнатьев находится в состоянии крайней тяжести в реанимации.

Игнатьев был главой республики Чувашия с 29 августа 2010 по 29 января 2020 года.

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