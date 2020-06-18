Эксперт: Решение вернуть Telegram в отечественное правовое поле назрело давно

«Решение вернуть Telegram в отечественное правовое поле давно назрело. Этот мессенджер де-факто представляет из себя сложившуюся систему, это в том числе крупная рекламная площадка со своей аудиторией в России, а это по некоторым подсчетам 20 млн человек, и со сложившейся экономикой», – заявил газете ВЗГЛЯД президент «Медиа-коммуникационного союза» (МКС) Михаил Демин.

«Поэтому решение вернуть Telegram в правовое поле, повторюсь, совершенно органично», – сказал он.

Демин добавил, что мессенджер является источником налоговых поступлений, а его разблокировка является правовой возможностью «влиять на контент».

«И кроме того, за последние два года Роскомнадзором созданы другие правовые механизмы соблюдения законодательства, кроме блокировки. Я думаю, что решение связано именно с этим, и я его всячески приветствую», – заключил Демин.

В четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру. Telegram был удален из реестра запрещенной информации.

Роскомнадзор объяснил, что позитивно оценивает высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что прекращение блокировки Telegram – это шаг в правильном направлении.

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram. Руководство мессенджера отказалось идти на уступки российским спецслужбам. Позже в Telegram заявляли об отсутствии технической возможности предоставить ФСБ ключи шифрования, однако не привели доказательств этого.