Названы лауреаты госпремий в области литературы и искусства

Директор музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева стали лауреатами государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства.

Имена лауреатов в четверг объявили помощник президента России Андрей Фурсенко и советник главы государства по культуре Владимир Толстой, передает ТАСС.

Ермаков был отмечен за создание музея-усадьбы российского композитора Рахманинова и просветительскую деятельность.

«Это оценка всех провинциальных музейщиков, впервые так оценен труд именно сотрудника регионального музея», – поделился лауреат.

Он напомнил, что в январе президент подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова в 2023 году.

«Впервые в истории на высочайшем уровне будет отмечаться юбилей Рахманинова», – подчеркнул директор музея.

К этой дате планируется проведение фестивалей и выставочных проектов, а также открытие мемориальной квартиры композитора в Москве.

«Для меня «Ивановка» – это моя жизнь, я приехал сюда 4 декабря 1971 года работать в школу, а 13 декабря мне исполнилось 20 лет. Здесь я прожил уже 49 лет. Мне удалось сделать два филиала музея: музей семьи Рахманиновых и музей Сергеева-Ценского», – рассказал Ермаков.

Государственная премия была присуждена Валентину Курбатову за вклад в развитие традиций отечественной литературы. Он является автором предисловий к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы, Владимира Личутина, Константина Воробьева, автором жизнеописаний Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Михаила Пришвина, членом жюри премии «Ясная поляна».

Курбатов считает, что современных реалиях писателям предстоит наполнять слова новыми смыслами: «Сегодня с особой требовательностью надо вглядываться в слово, поднимать каждое к свету, как впервые, и опять называть во всей его тысячелетней глубине. Самые простые слова: добро, справедливость, любовь, милосердие, мы их произносим, но они как будто потеряли свой первоначальный смысл. Сейчас нужно вернуть тысячелетнюю полноту этим словам. Не сделать их короче и мельче».

Такж он отметил, что испытывает чувство ответственности при воспоминании об уже ушедших из жизни старших товарищах, лауреатах государственной премии, среди которых директор музея-заповедника Пушкина «Михайловское» Семен Гейченко, писатели Иван Васильев и Валентин Распутин.

«Не понимаю, как после них дерзнуть продолжить путь, который они с таким достоинством прошли. Это самое важное и дорогое чувство - принять эту эстафету, чтобы твой путь был последователен, ровен, как у них, и только и остается пожелать себе и своим коллегам на этом пути мужества, ясности и духовной твердости», – напутствовал он.

Галина Медведева удостоена награды за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири. Ее авторству принадлежат многочисленные книги, статьи, очерки, посвященные народной культуре Сибири.

Она посвящала труды народным мастерам слова: Г. А. Шеметовой (очерк «Золотое донышко»), Ф. И. Лоншакове («Берегом Шилки»), Н. С. Томшиной («Ах, ти, мнеченьки») и другим. Стала автором «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири» в 20 томах, из которых выпущены первые десять.

Кроме того, Толстой объявил лауреатов Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2019 год. Ими стали композитор Давид Тухманов и главный врач Городской клинической больницы № 15 имени Филатова города Москвы Валерий Вечорко.

Решение было принято по предложению президиумов Совета при президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию.

Тухманов – народный артист России, он написал музыку к таким знаменитым композициям, как «Последняя электричка», «Я люблю тебя, Россия», «Мой адрес – Советский Союз», «Мы – большая семья», «День Победы».

Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко. Многим артистам Тухманов открыл дорогу на большую сцену.

Вечорко начал свою трудовую деятельность фельдшером станции скорой помощи в Чернобыльской зоне отселения. Возглавлял детский бронхолегочный санаторий №68, затем - объекты Департамента здравоохранения Москвы: Детский амбулаторно-поликлинический центр №94 и Городскую поликлинику №180. Пост главного врача Городской клинической больницы №15 имени Филатова он занимает с июня 2016 года.

Общая ежегодная торжественная церемония вручения госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 24 июня. Лауреаты получат награды из рук президента России Владимира Путина.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

Ранее помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко объявил, что государственная премия в области науки и технологий за 2019 год указом президента России присуждена создателям мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок, разработчикам лекарств для иммунотерапии рака и исследователю культурного наследия народов Арктики.