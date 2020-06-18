В Совфеде не исключили кибератаки во время голосования по Конституции

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам.

«Мы также предполагаем, что будут попытки массированных кибератак, мы такое наблюдали каждый раз перед выборами, которые проходили последние три года. И, к сожалению, такие факты уже поступают в нашу комиссию. В полном объёме мы это обобщим в нашем ежегодном докладе, который в июле предполагаем опубликовать», – сказал Климов, передает РИА «Новости».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что число фейков об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. ложных сообщений.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

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