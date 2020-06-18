ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Санкт-Петербурге в клинической больнице Святителя Луки перепрофилирован стационар на 83 койки для приема пациентов с COVID-19, в Пермском крае количество медучреждений, в которых лечат больных с коронавирусом, возросло до 20, в Пензенской области в центре специализированных видов медицинской помощи (КИМ) полностью решена проблема обеспечения больных легочными заболеваниями кислородом.

В Москве возобновили плановый прием пациентов Консультативно-диагностическое отделение больницы Буянова и Клиника нервных болезней Сеченовского университета, клиники ГК «МедИнвестГрупп»; 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры, вернулись к плановому приему пациентов, в Забайкальском крае краевая клиническая инфекционная больница вышла из режима моногоспиталя, в Республике Башкортостан Белорецкая ЦРБ перешла на плановый режим работы.

В Приморском крае организована дополнительная лаборатория на базе Краевой станции переливания крови, в Иркутской области новая клинико-диагностическая лаборатория Иркутского диагностического центра, которая может производить до 1700 тестов в сутки.

В Липецкой области организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса. В Амурской области три новых автомобиля скорой помощи, приобретенные компаниями СИБУР и НИПИГАЗ, в Кабардино-Балкарской Республике поставка в республику 11 новых реанимобилей класса «С» по соглашению с Минпромторгом.

В Ленобласти врачи разработали новый протокол лечения COVID-19 без ИВЛ. В Кабардино-Балкарской Республике амбулаторным больным COVID-19 начнут выдавать лекарственные препараты для лечения коронавируса. В Свердловской области начали тестирование жителей региона на антитела к коронавирусу. В Карачаево-Черкесскую Республику прибыла бригада медиков из Москвы для борьбы с коронавирусом.

В Архангельской области Соловецкие острова будут закрыты для туристов до 30 июня. В Забайкальском крае усилен контроль за реализацией профилактических мероприятий. В Республике Башкортостан действует соблюдение обязательного масочного режима.

В Алтайском крае открыта предварительная продажа билетов на автобусы по маршруту «Барнаул – Красноярск». Движение рейсов возобновят 26 июня. В Архангельской области празднование Дня Победы и фестиваль уличных театров перенесены, в Забайкальском крае традиционный казачий фестиваль «Забайкальскому краю – любо!» пройдет в онлайн-формате.

В Республике Башкортостан возобновляется проведение Чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги с соблюдением соответствующего регламента, согласованного Роспотребнадзором.

В Томской области организована серия уличных концертов накануне Дня медицинского работника. В Ульяновской области в честь Дня медицинского работника «Волонтеры культуры» представят творческие программы перед окнами лечебных учреждений. В Калужской области 16 медалей «За медицинскую доблесть» вручили медикам, проявившим себя во время эпидемии коронавируса. Медаль предусматривает разовую выплату в 15 тыс. рублей.

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