Появилось видео с Ефремовым на улице

Актера Михаила Ефремова, который в состоянии опьянения попал в смертельное ДТП в Москве, сняли на видео в перерыве во время допроса, в то время, когда он выходил на перекур.

На видео, опубликованном телеканалом 360, запечатлено, как актер вышел на прогулку в ходе следственных действий, после чего устроил перекур в курилке.

Актер и его спутница были в темных очках.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок, они отказываются от денег со стороны Ефремова.

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