Названы негативные последствия введения обязательного ЕГЭ по истории

Введение обязательного Единого государственного экзамена по истории может привести к упрощению содержания школьного предмета, считает руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических Оксана Решетникова.

«Обсуждается вопрос обязательного ЕГЭ или других процедур. Но весь диалог о введении обязательного ЕГЭ по истории несет существенные риски как социального, так и организационно-технологического характера. В частности, есть риск девальвации содержания учебного предмета в связи с тем, что содержание необходимо будет адаптировать к минимальному уровню освоения предмета», – передает ТАСС ее слова.

Решетникова также уточнила, что в настоящее время задания ЕГЭ по истории рассчитаны на наиболее подготовленных абитуриентов, с хорошим знанием истории.

«Поэтому поддержу мысль и идею о том, что использование того инструмента, который уже есть, превращение его и предание ему другого статуса, возможно, до допуска к итоговой государственной аттестации по аналогии с итоговым сочинением в одиннадцатых классах, по аналогии с итоговым собеседованием в девятых классах», – сказала она.

Ранее Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня.

Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.