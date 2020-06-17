Участники уральского форума получат гранты до 1,5 млн рублей на идеи по нацпроектам

Организаторы форума уральской молодежи «Утро-2020» поддержат грантами до 1,5 млн рублей лучшие идеи участников, связанные с национальными проектами, сообщила исполнительный директор форума, заместитель первого проректора Уральского федерального университета Надежда Терлыга.

«Росмолодежь каждый год поддерживает лучшие молодежные проекты и инициативы. Несмотря на непростые условия пандемии, эта традиция получила продолжение, получают помощь перспективные молодежные проекты, которые могут изменить жизнь людей к лучшему и находятся в русле глобальных национальных проектов. Радует, что государство морально и финансово поддерживает активную молодежь, которая получит много новых полезных знаний в ходе форума «Утро-2020», в том числе ориентиры по интеграции идей в нацпроекты. Участники, успешно прошедшие защиты, смогут претендовать на гранты суммой до 1,5 млн рублей», – передает ее слова ТАСС.

В этом году участники форума предложат проекты, направленные на развитие родных регионов. Тема форума – молодежь как драйвер национальных проектов.

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» впервые в 2020 году пройдет в онлайн-формате, его учредители - аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2020 году его организуют Уральский федеральный университет совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.