Москвичей предостерегли от купания в фонтанах в жару

Жителям Москвы не следует использовать фонтаны для купания, так как во время жары важно избежать инцидентов на воде, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

«Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ Гормост не несет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы учреждения.

Напомним, во вторник в Москве было выпущено штормовое предупреждение в связи с повышением температуры до 30-31 градуса выше нуля. Уточняется, что аномальная жара спадет в выходные дни, в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов.

В среду в столице был побит температурный рекорд 1956 года – температура воздуха в столице составила 29,6 градусов.

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