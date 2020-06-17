Жительницу Тюменской области зарубили топором

В Омутинском районе Тюменской области найдено тело 29-летней женщины с прорубленной головой. В жестоком убийстве подозревают ее супруга, мужчине предъявлено обвинение.

«По факту обнаружения тела женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В области головы и шеи у нее были рубленые раны», – передает телеканал Рен ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей.

В феврале этого года в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем.