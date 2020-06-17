Адвокат Добровинский опроверг согласие семьи погибшего в ДТП с Ефремовым на компенсацию

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17 июня, среда | Последнее обновление — 15:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль ответил на обвинения в адрес России о «подготовке покушения на Габунию»
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Газпром бьет по Польше ее же оружием
Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома
Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером
Почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное
Денис Палецкий, член Союза переводчиков России и Ассоциации переводчиков Китая, Пекин
После новой вспышки коронавируса, зафиксированной на оптовом рынке в Пекине, Китай ввел новые меры безопасности, но не вводил военного положения. Вся проблема – в неправильном переводе, и не только на русский. Подробности...
Французская искра в американском костре
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...
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Коронавирус открыл новый способ покорить Москву
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России
Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавирусаПодробности...
День России запомнится красочными видеопредставлениями
В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в МосквеПодробности...
Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу
Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминацииПодробности...
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