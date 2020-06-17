Адвокат Ефремова заявил о готовности брата погибшего в ДТП обсуждать компенсацию

Адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев связался с братом погибшего водителя Сергея Захарова.

«Вчера мне удалось связаться с братом погибшего. Это взрослый и адекватный человек», – заявил Пашаев «Московскому комсомольцу».

При этом он опроверг информацию, что семья Захарова отказывается от компенсаций и настроена добиваться максимального наказания для Ефремова.

«Мой собеседник заявил, что готов приехать, куда я скажу, но только если ему разрешит адвокат семьи. Эта семья нуждается в помощи, и я готов это обсуждать», – отметил он, не уточнив сумму компенсации.

Также Пашаев рассказал, что Ефремов очень переживает из-за случившегося, поэтому за последнюю неделю похудел на шесть килограммов. По словам адвоката, актер «корит себя настолько, что периодически говорит, лучше бы сидел в СИЗО».

В среду сотрудники ФСИН вновь приехали в квартиру Ефремова, ожидается, что позже артиста доставят на допрос.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Спустя четверо суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие Захарова отказываются от материальной помощи Ефремова.

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