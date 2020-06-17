Из отпусков решили отозвать около 300 тыс. учителей

Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут летом из отпуска для проведения ЕГЭ, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет, наверное, прецедента и не было, прерывают свой непрерывный отпуск <...> в количестве дней 54, если не ошибаюсь», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, отпуск пришлось прервать почти 300 тыс. учителей. Музаев уточнил, что отпуск преподавателей будет состоять из двух частей.

Он отметил, что Рособрнадзор поддерживает предложение «Единой России» об установлении дополнительной выплаты учителям за работу на ЕГЭ. В частности, координатор проекта ЕР «Новая школа» Алена Аршинова привела в пример Мурманскую область, где педагогам пообещали по 10 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области, но этот пример надо довести до глав субъектов. Я думаю, это не очень большие деньги, которые можно найти все-таки в каких-то резервах и выплатить учителям», – сказал Музаев.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.