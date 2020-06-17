Минтруд предложил компенсировать работодателям затраты на оплату временной занятости

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17 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Газпром бьет по Польше ее же оружием

Польша недоплачивает России за газ Фото: REUTERS/Katarina Stoltz
Долгие годы Польша, как и Украина, твердила о несправедливой и очень высокой цене на российский газ. Варшава добилась своего в Стокгольмском арбитраже. Однако теперь Газпром намерен доказать обратное: Варшава уже четвертый год недоплачивает ему за голубое топливо. Теперь уже российская компания требует увеличения цены российского газа для Польши задним числом. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Как сорвалась попытка СССР и Британии договориться о борьбе с Гитлером

Британский министр внешней (заморской) торговли Роберт Хадсон имел шансы сблизить позиции Москвы и ЛондонаФото: общественное достояние
Сближение СССР и Великобритании в целях противостояния Гитлеру могло произойти гораздо раньше 1941 года. По крайней мере, результаты Мюнхенского сговора стали толчком для перемены политических настроений в Лондоне. Однако отправленный в Москву британский уполномоченный совершил столько ошибок, что попытка наладить отношения сорвалась. О том, как это происходило, рассказывают шифротелеграммы советских дипломатов. Подробности...
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Саакашвили втянул Грузию в новый антироссийский скандал

Журналист Гия Габуния вновь играет в свою грязную политическую игруФото: кадр из видео
Вот уже пару дней вся Грузия переживает грандиозный информационный вброс: заявляется, что задержан человек, приехавший в Тбилиси с целью убийства журналиста Гии Габунии. Того самого, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Откуда возникла эта сомнительная история и при чем здесь бывший президент Грузии Саакашвили? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Французская искра в американском костре

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В попытках американцев найти виноватых на стороне, точнее, в России, нет ничего нового. Европейцы в подобных ситуациях вели себя более честно. Де Голль не жаловался, что десятимиллионную забастовку во Франции организовал Кремль, а лозунги для манифестантов сочиняли на Лубянке. Подробности...

Коронавирус открыл новый способ покорить Москву

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вынужденный переход на удаленку показал возможность экономии на фонде оплаты труда. Ведь уровень зарплат в Москве выше, чем в регионах. А если специалист работает удаленно, то нет никакой разницы, где стоит его компьютер – в Москве, в Воронеже, в Челябинске или селе Нижние Пупырышки. Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...
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              Минтруд предложил компенсировать работодателям затраты на оплату временной занятости

              17 июня 2020, 09:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Минтруд направил в Минэкономразвития предложение по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, в условиях коронавируса, говорится в официальном ответе Минтруда на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

              Инициативу предложено включить в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, передает ТАСС.

              Кутепов направил запрос на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой с предложением предусмотреть для работодателей, которые организовывают временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, компенсацию расходов по оплате труда в размере одного МРОТ.

              «В целях стабилизации ситуации на рынке труда и дополнительной поддержке граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе ищущих работу, сформирован пакет дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающий возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения», – говорится в ответе Минтруда.

              Также предлагается возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые находятся в поисках работы и обратились в органы службы занятости, и для получающих пособие безработных граждан.

              Реализовать эти меры поддержки предложено во всех субъектах России. При этом распределение финансирования мероприятий по межрегиональному принципу или по принципу распределения между муниципальными образованиями, включая районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, не предусматривается.

              «В случае утверждения указанных мероприятий и выделения бюджетных ассигнований бюджетам субъектов России будут доведены средства федерального бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при их реализации», – уточнили в министерстве.

              Ранее Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы частично компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за коронавируса. По его задумке, отдохнуть россиянам удастся только с 1 по 3 января.

              Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заметили, что сокращение зимних каникул в 2021 году на четыре дня не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции.

              Между тем Минтруд решил рассмотреть данный законопроект, однако в ведомстве напомнили, что первая неделя января выходная по Трудовому кодексу.


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