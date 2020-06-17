Минтруд предложил компенсировать работодателям затраты на оплату временной занятости

Минтруд направил в Минэкономразвития предложение по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, в условиях коронавируса, говорится в официальном ответе Минтруда на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Инициативу предложено включить в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, передает ТАСС.

Кутепов направил запрос на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой с предложением предусмотреть для работодателей, которые организовывают временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, компенсацию расходов по оплате труда в размере одного МРОТ.

«В целях стабилизации ситуации на рынке труда и дополнительной поддержке граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе ищущих работу, сформирован пакет дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающий возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения», – говорится в ответе Минтруда.

Также предлагается возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые находятся в поисках работы и обратились в органы службы занятости, и для получающих пособие безработных граждан.

Реализовать эти меры поддержки предложено во всех субъектах России. При этом распределение финансирования мероприятий по межрегиональному принципу или по принципу распределения между муниципальными образованиями, включая районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, не предусматривается.

«В случае утверждения указанных мероприятий и выделения бюджетных ассигнований бюджетам субъектов России будут доведены средства федерального бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при их реализации», – уточнили в министерстве.

Ранее Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы частично компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за коронавируса. По его задумке, отдохнуть россиянам удастся только с 1 по 3 января.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заметили, что сокращение зимних каникул в 2021 году на четыре дня не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции.

Между тем Минтруд решил рассмотреть данный законопроект, однако в ведомстве напомнили, что первая неделя января выходная по Трудовому кодексу.